Saldanlı, "Dünya enerjide elektriğe doğru yöneliyor"

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ( ZGC) Derya Akbıyık, AYDEM Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı'yı AYDEM Enerji'nin merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat süren ziyarette Türkiye'nin enerji sektöründeki atılımları ve Zonguldak'ta faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Santralinin çalışmaları konuşuldu.

Saldanlı'ya Denizli'deki merkezde kendilerini kabul ettiği için teşekkür eden Başkan Akbıyık, “AYDEM Enerji'nin ülke genelinde enerji alanındaki yatırımlarını yakından takip ve takdir ediyoruz. Bunun içim de ülkemiz ve milletimiz adına gururluyuz. Şirketin Zonguldak'ta faaliyet gösteren ÇATES Termik Santrali de bunlardan birisi. Santral, ülkemizin ilk termik santrali olması sebebiyle ayrı bir önem taşırken, sizin gibi büyük bir şirketin elinde enerji elektrik üretimi adına emin adımlarla, zorlu süreçler yaşasa da devam etmesi bizleri de fazlasıyla mutlu ediyor. ÇATES inanıyoruz ki AYDEM Enerji'den de aldığı güç ile yoluna daha da büyüyerek devam edecektir. Bu büyümeden ve ÇATES'in böyle büyük bir ailenin bir parçası olarak devam etmesinden mutluluk duyuyoruz” dedi.

Saldanlı ‘'Dünya enerji' de elektriğe doğru yöneliyor''

Derya Albıyık'a ziyaret için memnuniyet duyduklarını belirten AYDEM Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, Türkiye'nin enerji sektöründeki yatırımları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Dünyada enerji sektörünün çok kritik bir noktaya geldiğine dikkat çeken Saldanlı, Türkiye'de de bu alanda çok önemli gelişmeler yaşandığını vurguladı. Saldanlı, “Doğalgazlı, kömürlü ve yenilenebilir enerji kaynakları ile bu alanda ülkemiz daha da gelişiyor. Yenilenebilir enerji alanında büyük yatırımlar yapılıyor. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi alanında gelişmeler çok iyi yönde. HES'ler de önemli katkılar sağlıyor” dedi. Ülke genelinde üretime devam ettiklerini belirten Saldanlı, yeni yatırımlar için de emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

“ÇATES Türkiye'nin ilk termik santrali, bizim için önemli"

ÇATES'in önemine değinen Saldanlı, “Zonguldak'ta ÇATES Termik Santralimiz var. ÇATES, Türkiye'nin ilk termik santrali. Bu nedenle önemi bizim için çok büyük. Burada üretim ile birlikte yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Santralimizin tribünleri yenilendi, filtreleri yenilendi, kül barajımız olmak üzere her alanda bakımları yapıldı. İnanıyoruz ki, bu yıl ÇATES enerji üretimi alanında en iyi verimini verecek ve bir rekor kıracak.' dedi.

Ceyhan Saldanlı daha sonra ‘'Kömür tedariki konusunda önceliğimiz yerli kömürün kullanılması. Bunun içim TTK ile uyum ve içinde çalışıyoruz. Yine yerli kömür olarak özel sektörden kömür alsak da daha fazla özel sektör kömürü almak, yararlanmak istiyoruz. Zonguldak kömürü ve termik santraller birbirini tamamlayan önemli unsurlardır'' diye konuştu.

Yerli kömür üretimi konusunda da yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Ceyhan Saldanlı, “İnağzı/ Bağlık sahasında kömür sondajına başladık. Burada daha önce yapılan çalışmalara ilaveten ve açılan desendere ve geniş ölçekli galerilerden yola çıkarak kömür üretme adına yol almak istiyoruz” dedi.

Saldanlı, elektrik fiyatlarının artmasının dünyada yaşanan krizlerin de etkisinin yüksek olduğunu, maliyetlerin arttığını, Enerji Bakanlığı'nın, EPDK ‘nın termik santrallere verdiği ton başı yerli kömür için yeniden fiyat ayarlanmasının ve aradaki ithal ile olan farkın kısmen de olsa kapanmasının da çok önemli olduğunun altını çizdi.

Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, çalışanlar hakkındaki görüşlerini şu sözlerle özetledi: ‘'Zonguldak ÇATES ‘de ki santral direktörümüz dahil, üst düzey kurmay ekip ve çalışanlarımız son derece başarı ile görev yapıyorlar. Çalışanlarımız hangi kademede olursa olsun bizim için çok önemli. Sendikamızla çok iyi ilişkiler ve diyaloglara sahibiz, çalışanlarımızla aramızda bir köprü. Sendika ile de ilişkilerimiz çok iyi.''

Ziyaretin ardından Başkan Derya Akbıyık, Ceyhan Saldanlı'ya güç sembolü ve dünyaca ünlü Devrek Bastonu ve Zonguldak'ın simgesi olan Madenci Heykeli hediye etti. Görüşmede ZGC yönetim kurulu üyesi Cüneyt Özfidan ve AYDEM Enerji Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Ömer Yurtseven de yer aldı.