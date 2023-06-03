İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Salep soğanı toplayanlara 2 milyon lira ceza

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde izinsiz salep soğanı toplayanlara 2 milyon 647 bin lira para cezası uygulandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde izinsiz salep soğanı toplayanlara 2 milyon 647 bin lira para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Nebioğlu beldesinde Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, izinsiz ve koruma altında bulunan salep soğanı toplayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.


Ekipler tarafından salep soğanlarına el konulurken, toplayan şahıslara 2 milyon 647 bin 465 Türk lirası tutarında para cezası uygulandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.