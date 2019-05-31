Saltukova halkı caddede iftarını açtı

Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, iftar programına katılan tüm misafirlere teşekkür ederek konuşmalarına şu şekilde devam etti:

"Bin 500 kişilik hazırlık yaptığımız iftarımıza iki binin üzerinde katılım oldu. Gelen tüm misafirlerimize elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Gelecek yıllarda da iftar programını beldemizde geleneksel hale getirmek istiyorum. Gecemizde ufak tefek kusur ve eksiklerimiz olabilir. İnşallah gelecek yıllarda halkımıza daha iyi hizmet veririz. İftar programına katkılarından dolayı Esnaf Odası Başkanlığına, Beldemizdeki esnaflarımıza ve programımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür eder saygılarımı sunarım."

Program, iftar yemeğinin ardından çay bahçesindeki canlı müzik eşliğinde devam etti.