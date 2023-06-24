Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında saman yüklü tır devrildi.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Topallı Köyü Kefçe arasındaki yolda seyir halindeki 81 ACJ 382 saman yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boşluğa devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre trafikte aksamalar yaşandı.