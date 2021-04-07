Şampiyon öğrenciye kent konseyinden bisiklet jesti

Yıldönümü sebebiyle ülke genelinde düzenlenen kompozisyon yarışmasında büyük başarı elde eden ve Türkiye Birincisi olan Alaplı Kasımlı Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Medine Gül Çelikgöz'ü okulunda ziyaret ederek, öğrenciye bisiklet hediye etti.

Gerçekleşen ziyarette Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulvahap Demirel, Kasımlı Ortaokulu Müdürü Bahattin Duman, okul idareciler, öğrenciler ve Alaplı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ve basın mensupları hazır bulundu. Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik'de öğrencinin başarısına bu hediyenin moral olduğuna işaret ederek, “Kent Konseyine teşekkür ediyoruz. Alaplı'da eğitimin daha da güzel noktalara gelmesi için çalışıyoruz. Kasımlı Okulumuz sürekli başarıları ile gündeme gelen bir okul. Başarıların devamını diliyorum”

Duman, “Başarımız taçlandı”

Alaplı Kasımlı Ortaokulu Bahattin Duman, Öğrencilerine bu hediyeyi layık gören Kent Konseyine teşekkür ederek, “Okulumuzda başarıyı attırma adına gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bunun meyvelerini de almak bizleri mutlu ediyor. Öğrencilerimiz mutlu bizde mutluyuz” dedi.

Ören,” Bu başarı Alaplı'nın başarısı”

Alaplı Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören, Alaplı'da eğitimin çıtasının her geçen gün yükseldiğini belirterek, “Yürütme Kurulu Üyelerimiz ile birlikte bugün buraya geldik. Bu başarı Alaplı'nın başarısı. Şehir artık bir ivme kazanıyor ve bu çocuklara değer vermeye devam etmeliyiz. Başarıyı paylaşmak güzel, Alaplı'mız son 5 yıldır LGS'de Zonguldak birincisi başarıların artarak devam etmesini diliyoruz. Kasımlı'da iki şampiyonumuz çıktı, ilk çıkan şampiyonumuza tablet hediye etmiştik. Son Şampiyon olan öğrencimize bisiklet ile jestimizi yapmak istedik. Hayırlı olsun, güle güle kullansın, başarılarının devamını dilerim” dedi.