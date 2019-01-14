Zonguldak'ta Okullar arası oryantiring il birinciliği müsabakalarında Çaycuma Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi öğrencisi, Özkan Demir başlama çizgisinde ellerini açarak şampiyon olmak için dua etti.

Zonguldak'ın Fener semtinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okullar arası Genç Kızlar A, Genç Erkekler A, Genç Kızlar B ve Genç Erkekler B oryantiring İl birinciliği müsabakaları yapıldı. Yarışlar öncesinde Genç Erkekler B kategorisinde Çaycuma Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi adına ter döken 15 yaşındaki Özkan Demir, başlama çizgisi önünde ellerini açarak şampiyon olmak için dua etti. Özkan Demir'in bu anlamlı hareketi ise arkadaşları ve hocaları tarafından büyük takdir aldı. Demir'in takımı ise yarışmayı ikinci olarak tamamladı.