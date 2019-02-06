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Şampiyonlar ödüllendirildi

Kdz.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, şampiyon olan Ereğli Oturarak Voleybol Takımı makamında yapılan törenle 15 küçük altın verdi.


Ereğli Oturarak Voleybol Takımı 7-9 Aralık tarihleri arasında Adana'da yapılan TBESF Paravolley Türkiye Kupası final müsabakalarında mutlu sona ulaşarak Türkiye Şampiyonu oldu. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, şampiyon olan Ereğli Oturarak Voleybol Takımı sporcularını ve hocalarını makamında ağırlayarak 15 küçük altın verdi. Kulüp Başkanımız Hüseyin Uysal, "Bu başarıda emeği geçen teknik ekip ve oyuncularımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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