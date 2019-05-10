Samsun'a giden 6 kadın denizci Karadeniz Ereğli'de

19 Mayıs'ta Samsun'da olmayı hedefleyerek 23 Nisan'da yelkenli yat ile Bodrum'dan denize açılan 6 kadın denizci, Karadeniz Ereğli'de coşkulu kalabalık ile karşılandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 kadın yelkenci, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla hayata geçirilen "Türk Kadınının 100. Yıl Seyri" adlı proje kapsamında yelkenli tekneyle Samsun'a doğru yola çıkan 6 kadın denizci Karadeniz Ereğli'nin denizinde ve karada coşkulu bir kalabalık ile karşılandı. Kaptan ve bilgisayar programcısı Neşe Hasipek, İstatistik Uzmanı Ceyda Güleçyüz, Şehir Planlamacısı Şule Kükrer ve aralarından biri de Ereğlili olan 6 kadın aktivist Karadeniz Ereğli'de denizde karşılandıklarını ve mutluktan ağladıklarını ve bu karşılama ile kendilerini adeta Samsun'daymış gibi hissettiklerini belirttiler.

Kaptan ve bilgisayar programcısı Neşe Hasipek yaptığı açıklamada, "23 Nisan'da Bodrum'dan yola çıktık. 19 Mayıs'ta Samsun'da olacağız. Bugün 17'nci günümüz, yaklaşık 650 mil yol yaptık. 19 Mayıs'ta kadın teknesi olarak lider tekne olarak kortejde yer alacağız. Deniz çok soğuk üşüdük ve dalgalı. Biz sabahları çok erken kalkıyoruz. Saat 06:00'da yola çıkıyoruz erken gitmeye çalışıyoruz gideceğimiz yerlere. Biz çok heyecanlıyız, duyguluyuz aslında. Bize gösterilen sevgi bizi daha da güçlendiriyor. 19 Mayıs'ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Samsun'a gelmiş gibi çok heyecanlıyız. Biz çok duygulandık ve ağladık gerçekten. Biz 50 yaş üstü kadınlarız ama denizlerdeyiz. Gerçekten emek veriyoruz dışarıdan bakıldığı kolay bir iş değil. Çok emek istiyor ve ellerimiz gerçekten acıyor. Herkese teşekkür ediyoruz gerçekten çok sağ olun” dedi.

Aralarından Karadeniz Ereğlili olan bir diğer denizci Şule Kükrer ise Karadeniz Ereğli'deki bütün kadınların kendilerine katılmalarını ve Ereğlili kadınlarının bu deniz yolculuğuna yakışacağını belirtti.

Ardından Ereğli Yelken İhtisas Kulübü'nde coşkuyla karşılanan kadın denizcilere çeşitli hediyeler ve çiçek takdim edildi.

Öte yandan 6 kadın denizcinin yarın sabah saatlerinden itibaren Karadeniz Ereğli'den ayrılacakları öğrenildi.