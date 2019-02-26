Şanal, "Belediyenin imkan ve kabiliyetlerini biliyorum"

Kahvaltıda konuşan Şanal; "Zonguldak belediyesinin imkan ve kabiliyetlerini biliyorum. Biz zaten tek yürek Zonguldak halkına hizmet etmek üzere bu projeleri hayata geçireceğiz. Hayır, dualarını alacak iyi bir yönetim ortaya koyacağız. Martın sonu bahar güzel günler göreceğiz" dedi.

CHP Adayı Şenol Şanal, CHP Zonguldak İl Başkanı Hakkı Güney, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen, CHP Merkez İlçe Başkanı Fikret Zaman, Belediye Başkan Adayı Şenol Şanal, belediye meclis üyeleri ve partililer ile birlikte Maden Mühendisleri lokalinde basın mensupları ile birlikte bir araya geldi.

İlk olarak konuşan CHP Zonguldak İl Başkanı Hakkı Güney toplantıda yaptığı açıklamada, “31 Mart Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar Belediye Başkanlığı anlamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir daha göklere bayrağını çekme günüdür. Zonguldak'ta nerede kaldıysak, başlayarak yolumuza devam edeceğiz. Zonguldak'ı mühendise teslim edelim. Zonguldak tekrar yaşanabilir bir şehir haline getirelim” dedi.

İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen ise, “Zonguldak'ta 25 yerde belediye başkanı ve onunla birlikte gitmek isteyen seçecek. CHP ve İyi Parti ortak aday olarak hem başkanımızın hem de meclis arkadaşlarımızın çoğunluğu olarak seçimi kazanarak Zonguldak'ı yönetmesini arzu ediyoruz. Allah'ın izniyle ve Zonguldak halkının takdiriyle bunu da başaracağınıza yürekten inanıyoruz. Ekibimiz Zonguldak'a hizmet etmek için yola çıkmış bir ekiptir" dedi.

Son olarak konuşan CHP Adayı Şenol Şanal ise şunları söyledi: “Bu dönem derman belediyecilik olarak genel merkezimiz tarafından finans edildi. Bizlerde bilgi birikimimiz ve kültürümüz dahilinde ilave ettiğimiz başka hizmetlerle halkın yüreğini dokunmak onların yüzünden tebessüm oluşturmak ve netice itibari ile yaptığımız hizmetlerle bu şehri yaşanan bir şehir haline getirmek istiyoruz. İstihdama yol açarak iyi bir proje çalışması yapıyoruz. Zonguldak belediyesinin imkân ve kabiliyetlerini biliyorum. Biz zaten tek yürek Zonguldak halkına hizmet etmek üzere bu projeleri hayata geçireceğiz. Hayır dualarını alacak iyi bir yönetim ortaya koyacağız. Martın sonu bahar güzel günler göreceğiz Zonguldak. Zonguldak belediyesinin yeni bir asfalt tesisi ile hem kendi bünyesindeki sorunları bir kısmını halledilmesi hem çevre belediyenin ihtiyaçlarına cevap vermesi ile kurulacak bu tesisin yaratılması açısından insanların da bir gelir kapısı aranacak olmasından dolayı çok önemli bir proje olduğunu söylüyorum.”