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Sanat gönüllülerin mekanı açıldı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde sanat gönüllü insanların açtığı mekan büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde sanat gönüllü insanların açtığı mekan büyük ilgi gördü.


Çaycuma ilçesinde sanat gönüllülerinin açtığı mekânda, değişik kültürlerin harmanlandığı, genci yaşlısı müzik ve sanat severlerin aynı çatı altında buluştuğu mekan büyük ilgi görüyor. Topluluk adına açıklama yapan Müzisyen İbrahim Hakkı Alkan amaçlarının ülkenin dört bir yanından, bölgede bulunan müzisyen ve müzikseverlerin kendi kültürleriyle bize eşlik ederek bir müzik sentezi oluşturmak olduklarını ifade ederken, ilerleyen günlerde konser performansları hedeflediklerini söyledi. Alkan, tüm müzikseverleri ve müzisyeleri topluluklarına davet etti.

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