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Sanayi esnafı Şahin'e kahvaltı verdi

AK Parti Kdz.

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Belen Sanayi Sitesi esnafları ile kahvaltıda bir araya geldi.


Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, belediye meclis üyesi adayları ve partililer ile birlikte Belen Sanayi Sitesi esnafları ile kahvaltıda buluştu. Belen Sanayi sitesinde bulunan Şinasi Bozkurt'un restoranında sanayi esnafının düzenlediği kahvaltıya katılan Şahin, yeni dönemde Kdz. Ereğli'de esnafa ve sanayiciye ciddi anlamda önem verileceğini, hiçbir sanayicinin ve esnafın belediyenin festival gibi etkinliklerine para vermeleri için baskı altına alınmayacağını ve tüm sorunların da sürekli olarak istişarelerde bulunarak çözüleceğini söyledi. Kdz. Ereğli'de bugüne kadar belediye yönetiminin küçük ve orta ölçekli işletmelerden tutun da en büyük sanayiciye kadar kadar hiç kimseye sahip çıkmadığını hatırlatan Şahin, tam aksine esnafın ve sanayicinin baskı altında tutulduğunu vurguladı. Şahin, Belen Sanayi Sitesi esnafına Kdz. Ereğli'yi kalkındıracak ekonomik, sosyal ve kültürel projelerini tek tek ayrıntılarıyla anlattı.


Belen Sanayi Sitesi esnafları ise AK Parti Belediye Başkan Adayı Erol Şahin'e her zaman destek vereceğini belirttiler.

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