Sanayi Sitesine çalışmalar başlandı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, çalışmaları yerinde inceleyerek sanayi esnafına yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler vererek, küçük Sanayi sitesi esnafının sıkıntılarını çok iyi bildiklerini esnafları bu sıkıntılardan kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Daha önce sanayi sitesinin en üst 5 nolu caddesinde altyapı ve beton kaplama çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Tekin, “Küçük Sanayi Sitesi 4 nolu cami sokakta iç yollarda altyapı ve beton kaplama çalışmalarına başladık. Bundan önce, sanayinin en üst 5nolu caddesinde altyapı ve beton kaplama çalışması yapmıştık. Şuanda orada hiçbir sıkıntı kalmadı. Ekiplerimiz hafta sonu itibariyle 4nolu cami sokakta iç yollarda çalışmalara başladı. Öncelikle eski zemini iş makinelerimizle birlikte sökerek kaldırıyoruz. Ardından altyapısını yapacağız ve son olarak ta yolu beton kaplayarak hizmete açacağız.” dedi.

Tekin, Belediye olarak bir yandan Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele ederken bir yandan da plan ve program dahilinde Belediyenin asli görevlerini aksatmadan sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.