Sanayi ve çevre altyapısı MDP sözleşme süreci tamamlandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi'nde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla 18 Ekim 2019 tarihi itibarıyla ilan edilen 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin listesi 10 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kamuoyuna ilan edildi.

Değerlendirme sonuçlarının ilanını takiben sözleşmeye davet mektupları gönderildi ve sözleşme imzalama işlemleri 23 Ekim 2020 tarihi itibariyle sona erdi. 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Zonguldak ilinden 7, Karabük ve Bartın illerinden 5'er olmak üzere toplamda 17 adet proje ile sözleşme imzalandı. 19.996.542,96 TL kaynak aktarımı ve 29.752.333,90 TL tutarında altyapı yatırımı sözleşmeye bağlandı.