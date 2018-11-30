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Sanayi yolu adeta gölete döndü

Zonguldak’ta Asma Mahallesi’ndeki Yeni Sanayi yolu adeta gölete döndü.

Zonguldak'ta Asma Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi yolu adeta gölete döndü. Vatandaşlar ise belediyeden gerekli çalışmayı yapmasını istedi.


Üzülmez Yeni Sanayi Sitesi mevkisindeki karayolu, alt yapı yetersizliği sebebiyle adeta gölete döndü. Daha önce bölgede çalışma yapılmış ancak yolla ilgili çalışma yapılmadığı için bakımsız halde bırakılmıştı. Yağan yağmurlarla birlikte yolda oluşan su birikintileri vatandaşların tepkisine neden oldu. Belediye yetkililerini göreve davet eden vatandaşlar araçlarıyla da yolu kullanırken zor anlar yaşadıklarını ifade ettiler. Mahalleli, yolun onarılmasını bekliyor.

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