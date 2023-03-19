İhlas Haber Ajansı

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Sandıktan belediyeye ‘Hayır' çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Ahatlı köyünde referandum heyecanı sona erdi sandıktan ‘Hayır’ çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Ahatlı köyünde referandum heyecanı sona erdi sandıktan ‘Hayır' çıktı.



Çaycuma merkeze 3 kilometre uzaklıkta olan Ahatlı köy sakinleri, toplam 1360 seçmenin bulunduğu 3 mahalle 5 sandıkta oy kullanmak için sabah saatlerinde sandık başına gitmeye başladı.


Ahatlı köyü belediye sınırlarına girmeyi kabul etmedi ve sandıktan ‘Hayır' çıktı.


5 sandıktan çıkan oylamada 413 Evet çıkarken 626 Hayır çıkarak Ahatlı köyü belediyeye geçmeye ‘Hayır' dedi.

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