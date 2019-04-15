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Şans eseri kazada yaralanan olmadı

Zonguldak’ta gazipaşa caddesinde kamyon ve taksinin karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Zonguldak'ta gazipaşa caddesinde kamyon ve taksinin karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.


Kaza bugün akşam saatlerinde gazipaşa caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 34 UG 67 plakalı araç gazipaşa caddesinde şerit değiştirmek istediği sırada 67 AAL 940 plakalı kamyona çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kısa süreli aksayan trafik araçların çekilmesiyle normale döndü.

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