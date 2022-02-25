Sarıgül'den Akşener'e S-400 yanıtı: "Rahatsız olmaması lazım"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin açıklamalarına yanıt vererek, "Dünyanın herhangi bir ülkesinde hiçbir parti genel başkanının hava savunma sisteminden rahatsız olmaması lazım. Yerli ve gerçekten milli savunma sistemlerini geliştirmemiz lazım" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaret ve açılış için Zonguldak'a geldi. Partililer tarafından karşılanan Sarıgül, ziyaret ettiği bir esnafa 20 TL bıraktı. Ardından basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime dikkat çekti. Rusya'nın Ukrayna'ya girdiğini, BM, NATO ve AB'nin buna sesini çıkartmadığını, dünyanın adeta işgali izlediğini söyleyen Sarıgül, şöyle dedi:

"Rusya-Ukrayna'ya giriyor. Ne BM, ne NATO ne de AB sesini çıkartmıyor. Dünya bir ülkenin işgalini adeta izliyor. Rusya'yı durdurmak ve masaya oturtmak zorundayız. BM'nin görevi de budur. Ancak BM nedense sesini çıkartmıyor. Uluslararası toplum Rusya'yı mutlaka ikna etmeli. Uluslararası toplum Ukrayna halkının yanında yer almalıdır. Rusya'yı yayılmacı, uluslararası hukuku ihlal eden ve dünya barışını tehdit eden bir ülke konumundan mutlaka çıkartmalıyız. Rusya ve Ukrayna arasında bir ateşkes sağlanması lazım. Ama NATO'nun da genişlemeci anlayışına son vermek lazım. Rusya, Ukrayna'nın egemenliğine, siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir. Ukrayna, Rusya ve ABD'nin kıskacından kurtarılmalıdır. Ukrayna, Rusya ya da NATO'ya bağlı olmak zorunda değildir. Ukrayna hem Rusya hem Avrupa ile iyi ilişkiler içerisinde olan bağlantısız bir ülke olarak kalmalıdır. Ukrayna, Ukrayna olarak kalmalıdır. Türkiye de bu noktada tarafsızlığını korumalıdır."

"Montrö, Karadeniz'in barış gölü olmasına eş değerdir"

Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne sıkı sıkıya bağlı kalması gerektiğini, hiçbir şartta esnetilmemesi gerektiğini söyleyen Mustafa Sarıgül, şöyle devam etti:

"Türkiye'miz Montrö'ye sıkı sıkıya bağlı kalmalıdır. Montrö Anlaşması'nın hiçbir şartta esnetilmemesi lazım. Bu antlaşma Karadeniz'in barış gölü olmasına eş değerdir. Bu anlaşma olmasaydı Karadeniz barış gölü olmaktan inanın ki çıkacaktı. O nedenle Montrö bugün uluslararası alanda imzalanmış, Türkiye-Karadeniz açısından en önemli anlaşmadır. Şartları ve koşulları mutlaka korunmalıdır."

"İktidar gelişmeleri TBMM'ye bilgi vermelidir"

TBMM'nin gerekiyorsa gizli oturumla bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Sarıgül, "İktidar gelişmelerin Türkiye'ye etkileri ve izlenecek politikalarla ilgili mutlaka TBMM'ye bilgi vermelidir. Uluslararası hukukta zaman zaman söylenemeyecek, zaman zaman gizli oturumlarda konuşulacak önemli konular mutlaka olabilir. Biz TDP olarak bunu büyük bir anlayışla karşılarız. Bunu doğru buluruz. Ama iktidarın TBMM'yi gerekiyorsa gizli oturumla bilgilendirme hakkı olduğunu da mutlaka kamuoyuna aktarmak isteriz" dedi.

"Ukrayna'nın NATO'ya girmek için derdi yok"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'yı NATO'ya almak için kışkırttığını öne süren Sarıgül, "Ukrayna halkının 'Ben NATO'ya gireceğim' diye bir derdi yok. Amerika, Ukrayna'yı NATO'ya almak için kışkırttı. Olan da Ukrayna halkına oldu. Bir an önce arzu ederiz ki Ukrayna halkı özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşur" diye konuştu.

Akşener'in S-400 açıklamasına "Rahatsız olmaması lazım" yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Türkiye S-400'lerden acilen kurtulmalı" sözlerinin hatırlatılması üzerine TDP Genel Başkanı Sarıgül şunları söyledi:

"Dünyanın herhangi bir ülkesinde hiçbir parti genel başkanının hava savunma sisteminden rahatsız olmaması lazım. Yerli ve gerçekten milli savunma sistemlerini geliştirmemiz lazım. Türkiye'nin savunmada daha da güçlü olması lazım. İnşallah hava savunma sistemlerine ihtiyacımız kalmaz. Ama her zaman tedbir almak durumundayız. Yerli ve milli savunma sanayimizin iyi bir şekilde gelişmekte olduğunu görüyorum. TDP iktidarında daha da geliştireceğiz. Türkiye'mizin bu noktada son derece dikkatli olması gerektiği kanısındayım. Bizim bu noktada Montrö Anlaşması'nı sıkı sıkıya bağlı kalmamız lazım. Şu anda barış içerisinde, hoşgörü içerisinde iki ülkenin de barışının sağlanmasından yanayız. Amerika, Ukrayna'yı 'NATO'ya gir' diye zorlamakta. Rusya'yı da alabildiğine tahrik ettiler. NATO'nun varlığı önümüzdeki günlerde tekrar yeni baştan gündeme getirilmelidir. NATO Amerika'nın oyuncağı olmaktan da yüzde yüz çıkmalıdır."