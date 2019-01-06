Sarıkamış Şehitleri için anma yürüyüşü yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 90 bine yakın askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yıldönümü dolayısıyla “Gençlik Şühedanın İzinde” sloganıyla anma yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Kdz. Ereğli Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüş Anadolu Lisesi önünden sahil bandında yer alan Sarıkamış Şehitleri Anıtı'na kadar yapıldı.

Düzenlenen yürüyüş ve programa Kdz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kdz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, AK Parti Kdz Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, CHP İlçe Başkanı Sevdekar Aras, MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş sırasında protokol ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları taşırken, öğrenciler dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Anıt önüne gelindiğinde program şehitler için saydı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Gençlik Lideri Gamze Seviç, Sarıkamış Harekatının Türk tarihinin en dramatik olaylarından biri olduğunu söyledi. Sevinç konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Elbette kahraman bir milletin evladıyız. Yemen'in kavurucu sıcağından, Sarıkamış'ın dondurucu soğuğuna yazlık elbiseyle çarıksız koşan körpe fidanların hikayesi yakar sinemizi. Bu bir efsanenin ayakta kalmak ve yaşamak için son çırpınışıydı. Asırlarca içten içe altını oyan dış ve iç mihraklar ve yıkılan bir devin çıkardığı feryadının adıdır Yemen, Çanakkale, Sarıkamış.

Sarıkamış Türk tarihinin çok acı bir gerçeğidir ve belki de dünyada eşi benzeri bulunmayan bir trajedidir. Kar, tipi ve dondurucu soğuğa rağmen Rus işgaline karşı kahramanca yapılmış bir kurtuluş mücadelesidir. Hiçbir canlının baş edemeyeceği coğrafya ve iklim şartlarına rağmen, Türk yurdunu Rus işgalinden kurtarmak için verdikleri destansı mücadelede şehit düşen ve sayısını tam olarak bilemediğimiz, ancak 90 bin civarında olduğu tahmin edilen kahramanlarımız, bugün sahipsiz değiller. Şehitlerimizin bir kısmının da olsa yattıkları yerleri artık biliyoruz ve hiç olmazsa gidip başucunda bir Fatiha okuma şahsına sahibiz. Bundan tam 104 yıl önce şehit olan Sarıkamış Mehmetçiklerimizi aziz, pak şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

Gençlik Merkezi üyelerinden Melike Ölmez'in “Sarıkamış içinde” şiirini okumasının ardından törene katılanlar Sarı Kamış Şehitleri anıtına geldi. Deniz Şehitleri Anıtı'nda din görevlisi Tahsin Acar, Kur'an-ı Kerim okurken, Kdz. Ereğli Müftüsü Recai Albayrak'ta şehitler için dua etti. Yapılan duanın ardından tören sona erdi.