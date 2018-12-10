Sarıoğlu, "Emekliyi hiç kimse yok saymasın"

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, yeni yıl zamları ve 31 Martta yapılacak olan Mali İdareler Seçimi öncesi açıklamalarda bulunarak siyasetçilerin emekliyi dikkate almasını istedi. Türkiye Genelinde 12 Milyon emekli olduğunu ifade eden Sarıoğlu emeklilerin zor şartlar altında hayatını sürdürdüğünü sözlerine ekledi. Sarıoğlu, “Yeni yıl zamları ile ilgili olarak Türkiye genelinde bütün emekliler bu soruyu merak ediyor. Önümüzde mali seçimler var. Bizler emekliler olarak aylardır yıllardır hükümetten istediğimiz, emekli arkadaşlarımızın insan gibi yaşayabilmesi için devletimizin kendi belirlediği açlık sınırı var. Bu sınırın altında maaş vermemesini istiyoruz. Enflasyonla ilgili açıklanan rakamın pazardaki fiyatlarla aynı olmadığını önümüzdeki ay açıklanacak olan enflasyon zammı ile beraber Ocak ayında emekliye 6 ayda bir verilen zammı Türkiye genelinde bulunan emeklinin merakla bekliyor. Artık emeklilerin dikkate alınmasını istiyoruz. Biz en yüzde 25 hak istiyoruz. Aksi takdir zor durumda kalacağız. Bizler zor şartlar altına hayatını sürdüren insanlarız onun için bizim için ocak ayı çok önemli. Ocak ayında açıklanacak zamların emeklinin insan gibi yaşayacak şekilde açıklanmasını istiyoruz. Sükûtu hayale uğramak istemiyoruz. TÜFE 1.44 açıklanırken bunu neye göre açıklıyorlar anlamıyorum. Pazarda her şey pahalı Bizler 31 Martta yapılacak seçimlerde bütün belediye başkanlarının projelerine bakıp ona göre oy vereceğiz. Bütün partiler bizim için aynıdır. 12 milyon emeklinin yaşadığı ülkemizde emekliyi hiç kimse yok saymasın emekliyi herkes dikkate almak zorunda emekliyi dikkate almayanı bizde dikkate almayacağız” şeklinde konuştu.