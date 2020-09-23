Sarıoğlu, “En kısa sürede sorunu çözeceklerini emeklileri mağdur etmeyeceklerini söylediler”

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, halk otobüslerinin kullanılmaması ve emeklilerin mağdur olması nedeniyle geçen hafta yaptığı açıklamanın ardından bugün Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile görüştüklerini ve olumlu yanıt aldıklarını söyledi. Başkan Alan'nın kendisine Zonguldak'ın ve emeklinin menfaati için sorunun en kısa zamanda çözüleceğinin sözünü verdiğini ifade eden Sarıoğlu, “Bir hafta önce halk otobüsleri ile ilgili Zonguldak kamuoyuna açıklama yapmıştık. Bir hafta öncesinde Valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye başkanlarımız ve teşkilat mensupları bizi arayarak haklı olduğumuzu konu üzerinde durduklarını en kısa sürede konuyu çözeceklerini ve çaba sarf ettiklerini söylediler. Dün Vali Yardımcımız, Kilimli kaymakamımızla görüştük. Bugün saat 10'da Belediye Başkanımız Dr. Selim Alan'la bir buçuk saat görüştük. Konumuz şu: Zonguldak'ta emeklilerin Zonguldak Halk Otobüsü sorunu hakkında yaptığımız açıklamamızdan sonra bazı basın mensupları bizi canlı yayına çıkarmak istedi. Biz gerekli açıklamayı yaptık hiçbir yere canlı yayına çıkmayacağımızı taraflarından netice beklediğimizi söyledik sağ olsun Belediye Başkanımız Dr. Selim Alan bugün bizi davet etti. Saat 10'dan 11 buçuğa kadar Zonguldak'taki emeklilerle ilgili konuyu görüştük. Belediye Başkanımız, emeklilerimiz baş tacımızdır, abimizdir. Mücadele veriyoruz. Emeklileri mağdur etmeyeceğiz dedi. Biz de kendisine inanıyoruz güveniyoruz. Bu konuyla ilgili Milletvekillerimize ve Valimize duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımız cumhurbaşkanımızla haftada bir görüştüğünü bütün konular hakkında bilgi verdiğini söyledi. Emeklilerle ilgili konularla ilgili ise başkanım biz bunu halletmek mecburiyetindeyiz dedi. En kısa sürede ihale yapılacağını Zonguldak'taki şoförler odasının ve bazı firmaların ve bütün dolmuşçuların emekli abilerine layık olabilmek için kendisine talepte bulunduğunu en iyi bir şekilde emeklilerin hak ve menfaatleri konusunda mağdur olmaması konusunda çok duyarlı olduğunu gördük. Kendisine de teşekkür ettik. Ayrıca milletvekillerimiz, valimiz zaten konuyu halledecekler. En kısa sürede sorunu çözeceklerini emeklileri mağdur etmeyeceklerini söylediler. Hepimiz Emekli evladıyız bizim babalarımızda emekli. Emekliler bizim baş tacımızdır dediler. Dikkatle izleyeceğiz ve bekleyeceğiz” dedi.

“Emekli sorunlarını Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz”

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan ile emeklinin sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini ifade eden Sarıoğlu, “Cumhurbaşkanımızla mektuplaştık. Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan'la beraber en kısa zamanda külliyede kendisiyle görüşeceğiz. Emeklilerin irtibat yasasıyla ilgili sağlıktan kesilen katkı payı ile ilgili her dini bayramda ödenen ikramiyenin asgari ücret seviyesine çıkmasıyla ilgili taleplerimizi sayın cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Bizi makama çağıracağına inanıyorum” dedi.

“Misafirhanemiz açılıyor”

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği olarak Türkiye'deki bütün emekliler için Ankara'ya geldiklerinde mağdur olmamaları için hastalara zor durumda olanlar için bir misafirhane açılacağını müjdesini verne Sarıoğlu, “Genel Başkanım ve Genel Merkez Yöneticileri Türkiye'deki bütün emekliler için Ankara'ya geldiklerinde mağdur olmamaları için hastalara zor durumda olanlar için bir misafirhane açılacaktır. Türkiye çapındaki bütün emekli arkadaşlarım özellikle hasta olan arkadaşlarımız mağdur olmamaları için misafirhanelerin her oda da tuvaleti banyosu olan doğalgaz olan televizyon olan bir misafirhane alınmıştır. Başta Genel Başkanım Satılmış Çalışkan'a ve Genel Merkez Yöneticilerime çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.