Sarıoğlu, genel kurulu değerlendirdi

Tüm işçi emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu , Tüm işçi emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan'ın katılımıyla gerçekleşen 13'üncü genel kurulun Zonguldak'a hayırlı olmasını diledi. Yeni yönetimin belirlediklerini ifade eden Sarıoğlu, “Tüm işçi emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği olarak 13.üncü genel kurulunu yapmış bulunmaktayız. Kongreye genel Başkanımız Satılmış Çalışkan, ve yönetim kurulu üyeleri İstanbul, Sakarya, Karabük, Bartın, Devrek, Alaplı, Ereğli şube başkanlarımıza kongremize teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanımız Hamdi Uçar, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hakkı Güney ve sivil toplum örgütleri ve emeklilerimiz yoğun katılım sağladı. Ben şube başkanı olarak katılan herkese teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yönetime seçilmiş arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Basın halk ve ilişkilerden sorumlu genel sekreterimiz Adnan Küçükvar olarak seçildi. Yönetimde yeni isimlerimiz var. Ben hepsine tekrar başarılar diliyorum. Ülkemiz zor günlerden geçiyor, emeklinin durumu belli emeklinin yüzde 60'ı açlık sınırının altında maaş alıyor. TOKİ ile ilgili sorunumuz var, sağlık sorunumuz var, biz basından çok şey bekliyoruz bu konuda destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.