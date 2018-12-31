Sarıoğlu, yeni yılı kutladı

2019 yılının ilk haftası açıklanacak olan emeklilere verilecek zammın en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini ifade eden Sarıoğlu, “2018 yılının son günü emeğin, emeklinin başkenti Zonguldak'tan sesleniyoruz. 2018 yılı içerisinde başta genel başkanımız Satılmış çalışkan ve Türkiye genelinde bütün şube başkanlarımız sorumluluk bilinci içerisinde yöre milletvekillerimizle beraber emeklinin hak ve menfaatleri doğrultusunda Cumhurbaşkanımıza, ilgili yetkili başkanlarımızla, parti genel başkanlarına sorunlarımızı yazılı sözlü ilettik. 2019 yılının ilk haftası açıklanacak zammın emeklimize en az asgari ücret seviyesinde olması açılık sınırı altında kimsenin maaş almaması beklentimizdir. 2019 yılının ilk açıklamasını Genel Başkanımız batı Karadeniz Bölge toplantısında şube başkanları ile birlikte Zonguldak'ta yapacaktır. Bu vesileyle yen yılın başta emeklilerimize tüm insanlarımıza devletimize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.