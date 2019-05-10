Sayaçtan çıkan duman, yaşlı aileye korku dolu anlar yaşattı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde elektrik sayacından çıkan yangın evde yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı.

Olay Perşembe Beldesi Keçecioğlu mahallesinde meydana geldi. Amir Keçeci 'ye ait evde, sahur vakti elektrik sayacından çıkan dumanlar aileye korku dolu anlar yaşattı. Olayı ailesini arayarak yardım isteyen Amir Keçeci, evin dışında bulunan şartelden eve elektrik gelmesini önleyerek evini ve ailesini yanmaktan son anda kurtardı.

Elektrik arıza hattını arayarak yardım isteyen Keçeci, nöbetçi ekip buluhmadığı iddiası üzerine hemen Çaycuma ve Perşembe Belediyesi itfaiyelerini arayarak yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu enerji firmasından izin alınmadan sayaca müdahale edemeyecekleri öne sürüldü.

Amir Keçeci' nin oğlu Tugay Keçeci, "Babam gece 03.30'da beni aradı. elektrik sayacından dumanlar çıktığını söyledi. Bunun üzerine hemen yardıma geldim. İlgili kuruluşu arayarak yardım istedim. Durumumu izah ederek evde 98 yaşında yatalak babaannem, annem ve babam yaşıyor diye belirttim ama sabah mesai başlayana kadar kimsenin gelemeyeceği belirtildi. Sonra itfaiyeyi aradım. Eve gelip incelemede bulunarak ilgili kuruluşuzaradılar. Onlara da cevap olarak gece çalışan vardiyalarının olmadığını söylediler. Benim aileme bir şey olsaydı hesabını kim verecekti, yatalak olan babaannemi nasıl kurtarıp, nereye koyacaktım" dedi.