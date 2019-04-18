Sedanur Çıvak'tan Bronz Madalya

Çaycuma'yı Türkiye Üniversiteler Taekwando Şampiyonası'nda temsil eden Sedanur Çıvak, bronz madalya kazandı.

Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesinde, 16 ve 18 Nisan tarihlerinde düzenlenen "Üniversiteler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda" TOGA Spor Kulübü ve Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencisi Sedanur Çıvak, Türkiye 3'ncüsü olarak Bronz Madalya kazandı. TOGA Spor Kulübü Başkanı ve Taekwondo Milli Antrenörü Kadir Bölükcü yaptığı açıklamada, "Sporcumuzu tebrik ederim ve başarılarının devamını dilerim. Bizlere bu meşakatli yolda güvenen velilerimize teşekkür ederim. Çok güzel başarılar elde etmeye başladık. Ve devamı da inşallah gelecektir. Bizlerden desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Serkan Keçeli'ye, Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürümüz Hakan Yüksel'e, Çaycuma Halk Eğitim Müdürümüz Oktay Aksoy'a ve adını söylemediğim herkese öğrencilerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum" diyerek mutluluğunu ifade etti.