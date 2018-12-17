Şehidin ağabeyi kalp krizinden öldü

Zonguldak'ta 43 yaşındaki Erkan Şen, sabahleyin işe gitmek üzere evden çıkarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şen'in ağabeyinin 23 yıl önce teröristlerce girilen çatışmada şehit düştüğü ortaya çıktı.

Kozlu ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Erkan Şen, sabah saatlerinde çalıştığı iş yerine gitmek üzere evden çıktığı sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Şen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şen'in yarın öğlen namazını müteakiben Örencik köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan Şen'in yakın zamanda bir yakınını da kalp krizinden kaybettiği, ağabeyi Burhanettin Şen'in de 23 yıl önce teröristlerce girilen çatışmada şehit olduğu öğrenildi.