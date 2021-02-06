Şehidin babası istedi, oğlunun kabri aydınlatıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Bayraktepe Üs Bölgesi'nde bir yıl önce atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin (25) kabristanlığı babasının isteği üzerine ışıklandırıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 15 0cak 2020 tarihide atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi şehit oldu. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyünde şehidin cenazesi törenle toprağa verildi. Satılmış - Naciye Miyanyedi çiftinin oğullarının kabristanlığı Çaycuma Kaymakamlığı tarafından mermerden yapılarak çevre düzenlemesi yapıldı. Oğlunun mezarı ve Türk Bayrağının gece aydınlatılmasının isteyen Satılmış Miyanyedi ise araştırma yaparak Ahmet Özdemir'e ulaştı. Şehit babasının istediğine duyarsız kalmayan Özdemir, İstanbul'dan Çaycumaya gelerek mezarın aydınlatılmasını ücretsiz olarak yaptı.

Şehidin mezarı ve Türk Bayrağı aydınlatıldı

Güneş enerjisi ile çalışan bayrak aydınlatmasının oğlunun kabrine yaptırmak için sosyal medyada araştırma yaptığını belirten Miyanyedi, “Bu sistemi yapan kişi ile irtibata geçtim. İstanbul'dan buraya geldi ve düzeneği kurduk. Emeklerine dair teşekkür ediyorum. Kendi imkanları ile bir bedel almadan bu sistemi kurdu. Oğlumun mezarını ve kabristanlıkta bulunan bayrağı aydınlatıyor” dedi.

"Böyle yiğitler olduğu sürece vatanımız her zaman sağ olacak"

2 oğlundan birini şehit veren Miyanyedi, “Şehit babası olmak gurur verici ama evlat acısı çok kötü. Oğlum köyümüzün ilk ve son şehidi olsun inşallah. Rabbim kimseye benim çektiğim acıyı çektirmesin. Benim çektiğim acıyı başka babalar çekmesin. Böyle yiğitler olduğu sürece vatanımız her zaman sağ olacak” diye konuştu. Şehidin oğlunun anısını fotoğrafları ve Türk Bayrakları ile süslediği odasında yaşatan anne Naciye Miyanyedi, oğlunu rüyalarında gördüğünü dile getirdi. Aydınlatma sistemini kuran Ahmet Özdemir ise şehit babasının isteğini yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.