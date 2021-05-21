Şehidin kardeşlerinin talebi yerine getirildi

Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen Zonguldaklı Piyade Uzman Çavuş Kader Acar'ın kardeşlerinin isteği üzerine mezarı başındaki Türk bayrağı yenilendi.

2016 yılında Fırat Kalkanı operasyonunda meydana gelen saldırı sonrası şehit olan Zonguldaklı Piyade Uzman Çavuş Kader Acar'ın kardeşlerinin isteği üzerine Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi tarafından mezarı başındaki Türk bayrağı yenilendi.

Konuyla ilgili olarak Karadeniz Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Fırat Kalkanı Operasyonunda 2016 yılında şehit olan Kader Acar'ın kardeşlerinin isteği üzerine Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ile birlikte şehidimizin bayrağı yenilenerek köy imamı tarafından Kuran'ı Kerim okunarak aziz şehidimizin ruhuna ulaştırdık, mekanın cennet olsun aziz Şehidim.”