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Şehir Mezarlığında Mevlid-i Şerif okutulacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde Mevlid-i Şerif okutacak.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde Mevlid-i Şerif okutacak.


Kdz. Ereğli Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi arife gününde Şehir Mezarlığından Mevlid-i Şerif okutulacağını bildirdi. Mevlid-i Şerif, Kdz. Ereğli Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayın olarak takip edilecek. Kdz. Ereğli Belediyesinden ise gelen açıklama şu şekilde, “23 Mayıs 2020 Cumartesi Arife günü Öğle Namazı'nın ardından saat 13.30'da Şehir Mezarlığı'nda Mevlid-i Şerif okutuyoruz. Sosyal Medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz.”

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