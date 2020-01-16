İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit ateşi Zonguldak'a düştü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen piyade sözleşmeli Er Sait Miyanyedi’nin baba ocağı olan Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine ateş düştü.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen piyade sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin baba ocağı olan Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine ateş düştü.


Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyü Miyanyediler Mahallesi'nde yaşayan er Sait Miyanyedi'nin baba ocağına ateş düştü. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Miyanyedi'nin acı haberi baba Satılmış Miyanyedi'ye verildi. Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Naciye, kardeşi Nazmi Miyanyedi şehit haberiyle yıkıldı. Şehidin evinin duvarına ise dev Türk Bayrağı asıldı. Jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri evin önünde hazır bulundu. Acı haberi alan komşuları da taziye için şehidin evine akın etti. Köyde taziye için hazırlıklar başlatıldı.


25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin yaklaşık 3 ay önce Hakkari'de göreve başladığı öğrenildi. Şehidin babası Satılmış Miyanyedi'nin de Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli olduğu öğrenildi. Öte yandan şehidin naaşı ilçedeki pazar yerinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.