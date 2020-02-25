Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi KAİHLMUN'20'ye katıldı

20 Şubat - 23 Şubat 2020 tarihleri arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan KAİHLMUN'20 Konferansının açılışına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet'in konuşması ile başlayan Model Birleşmiş Milletler konferansına öğrenciler; NATO komitesinde Suriye ve Kanada, DISEC komitesinde Güney Kore ve Hindistan, SOPECPOL Komitelerine Hollanda, Yunanistan ve Belçika ülkelerinin delegeleri olarak sunum yaptı.

Dört gün boyunca devam eden konferanslarda nükleer silah, terörizm, sömürgecilik, Doğu Akdeniz Enerji Politikaları hakkındaki tartışmalara katılıp dünya sorunları hakkında fikir sahibi olmuş ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışıldı. İngilizce yapılan tartışmalarda öğrencilere dil becerisi de kazandırılmaya çalışıldı.