Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde İlçe Şehit Hasan Yağlı İlkokulu dünya genelinde ödüle layık görüldü.

Okulun sınıf öğretmenlerinden Ali Hasırcı tarafından yürütülen proje ile okul, “250 İklim Eylemi Projesi Mükemmellik Okulları” arasında yer almayı başardı.

Çaycuma Şehit Hasan Yağlı İlkokulu iklim eylem gününde ‘İklim Eylemi Projesi Mükemmellik Okulu' ödülüne layık görüldü. Tüm okul yaklaşımında iklim eğitimi konusundaki yoğun çalışmaları nedeniyle dünya genelinde yalnızca 250 okul tanındı. Ödül, Cartoon Network İklim Şampiyonları ve İklim Eylem Projesi tarafından verildi.

Şehit Hasan Yağlı İlkokulu öğretmenlerinden Ali Hasırcı tarafından yürütülen iklim farkındalık projesi ile okul, “Öğrencilere temiz bir dünya için neler yapmalıyız? Çözüm yollarımız neler?” konularında yürüttükleri proje ile dünyada “250 İklim Eylemi Projesi Mükemmellik Okulları” arasında yer almayı başardı.