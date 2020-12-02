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Şehit Hasan Yağlı'nın babası vefat etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Şehit Hasan Yağlı’nın babası vefat etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Şehit Hasan Yağlı'nın babası vefat etti.


İlçenin Perşembe beldesi Koramanlar Köyünden olan Şehit Hasan Yağlı'nın babası Selahattin Yağlı (90) vefat etti. Şehit babasının cenaze törenine Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun da katılarak Yağlı ailesinin acısını paylaştı.


Covid-19 salgını sebebiyle sosyal mesafe dikkate alınarak Selahattin Yağlı'nın ailesi taziyeleri kabul ettikten sonra İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in cenaze namazını kıldırması ile Teceller mahallesinde bulunan aile kabristanına defnedildi.


Şehit Hasan Yağlı, 1991 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatani görevini yaparken bölücü terör örgütünün hain saldırısı ile girdikleri çatışmada şehit olmuştu.

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