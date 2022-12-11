İhlas Haber Ajansı

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Şehit polis memuru ve babası anıldı

2016 yılında İstanbul’daki stadyumda meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden şehit polis memuru Hasan Bilgin ve babası merhum Yaşar Bilgin, anısına Kozlu İlçesi Aziziye camiinde mevlit programı düzenlendi.

2016 yılında İstanbul'daki stadyumda meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden şehit polis memuru Hasan Bilgin ve babası merhum Yaşar Bilgin, anısına Kozlu İlçesi Aziziye camiinde mevlit programı düzenlendi.


Kozlu Aziziye camiinde düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Kaymakam Hüseyin Ece, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Durukan ve emniyet mensupları katıldı. Mevlidi şeridin ardından okunan dualarla şehit Hasan Bilgin ve babası merhum Yaşar Bilgin anıldı.

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