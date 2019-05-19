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Şehit Tunahan Kartal'ın ailesini ve mezarını ziyaret ederek fidan diktiler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri, ’’Bir Hilal Uğruna’’ projesi kapsamında Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal’ın ailesini ve mezarını ziyaret ederek fidan dikti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri, ''Bir Hilal Uğruna'' projesi kapsamında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal'ın ailesini ve mezarını ziyaret ederek fidan dikti.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri anlamlı bir projeye daha imza attı. Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2.sınıf öğrencileri, Cevdet Caner Temel, Faruk Ömer Gündoğdu, İbrahim Altay, Onur Şahin, Nurbanu Danışmaz ve Bahadır Yılmaz, ''Bir Hilal Uğruna'' isimli proje kapsamında 2016 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal'ın ailesini ve mezarını ziyaret etti. Ardından İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri Bülent Ecevit Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği kampüsündeki boş alana şehit Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal'ın adına fidan dikti. Öğrenciler dikmiş oldukları fidana herkesin sahip çıkmasını istediler.

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