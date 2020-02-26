İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda buluştular

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kdz.

Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü organizesiyle şehit yakınları ve gaziler kahvaltıda bir araya geldi.


Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün organizesi ve Kdz. Ereğli Kaymakamlığının desteği ile düzenlenen kahvaltı programında Ereğli'de ikamet eden şehit yakınları ve gazilerle kahvaltı programı düzenlendi. Öğretmenevi'nde düzenlenen programa Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müdür Yardımcıları Gülüzar Yılmaz, Yusuf Emre Yalçınkaya Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Evren Erkadam ile birlikte birçok şehit yakını ve gazi ailesi katıldı.


Belediye başkanı ve Kaymakamın günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.