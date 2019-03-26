İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehitler anısına 20 metrelik Türk Bayrağı astılar

Zonguldak Alaplı İlçesi Sabırlı köyünde bulunan tepeye köylüler şehitler anısına yaptırdıkları Türk bayrağını astılar.


Alaplı İlçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sabırlı köyünde yaşayan Muhtar Alpaslan Bozkurt gittiği bir başka köyde bulunan asılı olarak gördüğü Türk Bayrağını görüp etkilendi. Bunun üzerine Bozkurt Köylülerin'de imkanlarıyla şehitler anısına 20 metre uzunluğunda bayrak direği ve eni 5 metre uzunluğunda Türk Bayrağı yaptırdı. Köylülerinde yardımıyla yaptırılan direk köy muhtarı Alpaslan Bozkurt'un büyük bir özenle hazırlanan Türk Bayrağı asılarak köyün en zirve tepesinde dalgalandırılmaya başlandı.


Köyün muhtarlığını yapan Alpaslan Bozkurt, bir başka ilçenin Köyüne gittiğinde orada gördüğü bayraktan'tan çok etkilendiğini belirterek Köyün imkanlarıyla bayrak direği ve Türk bayrağı yaptırdığını ve şehitler anısına köylülerinde yardımıyla tepeye diktiklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.