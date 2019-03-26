Şehitler anısına 20 metrelik Türk Bayrağı astılar

Alaplı İlçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sabırlı köyünde yaşayan Muhtar Alpaslan Bozkurt gittiği bir başka köyde bulunan asılı olarak gördüğü Türk Bayrağını görüp etkilendi. Bunun üzerine Bozkurt Köylülerin'de imkanlarıyla şehitler anısına 20 metre uzunluğunda bayrak direği ve eni 5 metre uzunluğunda Türk Bayrağı yaptırdı. Köylülerinde yardımıyla yaptırılan direk köy muhtarı Alpaslan Bozkurt'un büyük bir özenle hazırlanan Türk Bayrağı asılarak köyün en zirve tepesinde dalgalandırılmaya başlandı.

Köyün muhtarlığını yapan Alpaslan Bozkurt, bir başka ilçenin Köyüne gittiğinde orada gördüğü bayraktan'tan çok etkilendiğini belirterek Köyün imkanlarıyla bayrak direği ve Türk bayrağı yaptırdığını ve şehitler anısına köylülerinde yardımıyla tepeye diktiklerini söyledi.