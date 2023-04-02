Şehre beş kilometre mesafedeki tabiat anıtı ilgi görüyor

Hafta sonu ziyaretçilerin ilgisini gören 4,5 kilometrelik parkurda kış mevsiminde yaşanan heyelanlar nedeniyle tadilat yapılması bekleniyor.

Elvanpazarcık beldesinde birbirine yakın 10 şelalesi bulunan Harmankaya Şelaleleri DKMP tarafından 2019 yılında Türkiye'nin 113'ncü Tabiat Anıtı olarak ilan edildi. Şehir merkezine beş kilometre mesafedeki parkurda irili ufaklı 10 şelale adeta görsel şölen sunuyor.

Harmankaya Şelaleleri'ndeki 4.5 kilometre uzunluğundaki parkur doğa severler ve trekkingcilerin ilgisini görüyor. Parkur; yurt dışından bile ziyaretçi akınına uğruyor.

Zonguldak Valiliği'nin öncülüğünde Zonguldak Turizm Alt Yapı Birliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Özel İdare'nin katkılarıyla yapılan parkurda, başlangıç ve bitiş noktaları boyunca geçit platformları, asma köprü, kütük merdiven, korkuluk, yağmur sığınağı gibi aktiviteyi kolaylaştırıcı düzenlemeler yer aldı. Ancak kış mevsiminde meydana gelen heyelanlar nedeniyle parkurdaki bazı yapılar hasar aldı. Parkurun bazı bölümlerinden güçlükle ilerleyebilen ziyaretçiler, ziyaretin kolaylaştırılması için hasar alan yapıların yeniden onarılmasını talep etti.

Kum taşı, çakıl taşı ve kireç taşı ardalanmasından oluşan kanyondaki 94 milyon yaşındaki senomaniyen ve 113 milyon yaşındaki albiyen kayaçlarının yanı sıra, bölgeye özgü kestane, ıhlamur, kayın, gürgen gibi ağaçlar da ziyaretçilerini karşılıyor.