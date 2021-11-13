Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde “Şehrimin Hikayesinde Bende Varım” projesi kapsamında geleneksel pelemet bezi dokuma atölyesi yoğun temposuyla çalışmaya devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Nusret Parlak, Halk Eğitim Müdürü Gökhan İncircioğlu ile birlikte "Şehrimin Hikayesinde Bende Varım Projesi " kapsamında il ve ilçe geneli öğrencilerin mesleki ve farkındalık gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde üretim faaliyeti gösteren Geleneksel Pelemet Bezi Dokuma Atölyesine ziyarette bulundu.

Proje kapsamında bölgeye özgü mesleklerin tanıtılması amacı doğrultusunda atölye çalışmaları yerinde incelendi. Atölye ile ilgili sorun, talep ve önerilerini dinleyerek çeşitli fikir alışverişinde bulunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi Geleneksel Pelemet Bezi Dokuma Atölyesinde yapılan çalışmalar için kurum idarecilerine ve usta öğreticilerine teşekkür ederek, iyi çalışmalar diledi.