Şehrin tarihi yerlerinde Gençliğe Hitabe okundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kentin tarihi yerlerinde çekimler yapılarak Atatürk'ün Gençliğe hitabesi okundu.

Kdz. Ereğli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlama programı kapsamında "Geleceğimizin Emanetçileri Nöbette - Gençliğe Hitabe'nin Okunması" etkinlik düzenlendi. İlçenin tarihi mekanları olan Çestepe, Kaletepe ve Göztepe'de gençler ve sporcular ile birlikte çekimler gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ve Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte drone çekimi ile güzel görüntüler ortaya çıkarken, gençler dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri açtı.