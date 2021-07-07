Sel bölgesinde çalışmalar sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde meydana gelen sel felaketini yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bölgede kurulan kriz masası çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Sabah saatlerinde etkili olan sel felaketi nedeniyle Birden fazla pat pat diye tabir edilen tarım aracı ve alanda park halinde bulunan bazı araçlar sular altında kaldı. Yaşanan sel felaketinin ardından belde de kriz masası oluşturuldu. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt bölgede incelemelerde bulundu. AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Ormanlı Belediyesi il özel idaresi ekipleri beldenin meydanında bulunan çamur ve su baskınlarını tahliye için çalışma başlattı. Ara sokaklardan belde meydanına inen sel nedeniyle iş yerleri sular altında kalan esnaflarda zarar gören eşyalarını kurtarmak için seferber oldu. Çevrede bulunan vatandaşlar ise meraklı gözlerle bölgede yapılan çalışmaları izledi.