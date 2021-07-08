Sel bölgesini gezen Bozkurt'tan açıklama: “Devletimiz burada”

Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ekibi ile birlikte sel afeti yaşayan Ormanlı beldesinde incelemelerde bulundu.

Önceki gece ve dün sabah saatlerinde yağan sağanak yağış nedeniyle sel afeti yaşanan Kdz. Ereğli'ye bağlı Ormanlı beldesinde, yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Dün, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kaymakamlık Daire Müdürleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte beldede incelemelerde bulunan Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt; bugün de İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde Ormanlı'ya gitti.

İlk olarak Ormanlı Belediyesini ziyaret eden AK Parti heyeti Belediye Başkanı Bayram Başol'dan son durum hakkında bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti İlçe Yöneticileri, Ormanlı Belde Başkanı Varol Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan; beldede selden etkilenen iş yerleri ile kamusal alanlarda yerinde inceleme ve tespitlerde bulundu.

Beldedeki saha çalışmaları esnasında açıklamada bulunan Bozkurt, Ormanlı başta olmak üzere ilçedeki bazı köy ve mahallelerin ciddi anlamda etkilendiği ve zarar gördüğü sel afetinde can kaybı veya yaralanma gibi üzücü olayların olmamasından teselli bulduklarını ifade etti. Bozkurt açıklamasında;

“Ormanlı beldemiz ile bazı köylerimizde büyük bir afet meydana geldi. Tabii böyle bir olayın olmasından dolayı son derece üzgünüz. Dün sabah erken saatlerden itibaren Ormanlı ve köylerimizi ziyaret ederek, afet sonrası ortaya çıkan manzaraları yerinde görüp, hasar tespit çalışmalarına başladık. Bugün de yine teşkilat yöneticilerimizle birlikte Ormanlı'dayız. Belediye Başkanımızla istişarelerde bulunduktan sonra sahadaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ormanlı Beldemizde ve çevre köylerimizde yaşanan sel felaketinden zarar gören iş yeri sahibi ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef büyük bir afet meydana geldi. İnşallah bir daha olmaz. Devletimiz burada. Devlet Su İşleri, İl Özel İdare ve AFAD ekiplerimiz afetten zarar gören bölgelerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Zarar tespit çalışmaları yapılıyor. Zararların giderilmesi noktasında devletimiz elinden geleni yapıyor. Devletimiz, tüm kurumlarıyla saha çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmiş olsun Ereğli.”