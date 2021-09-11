Sel felaketinde bozulan yollar onarılıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde Temmuz ayında yaşanan sel felaketi sonrası hasar gören yerlerin bakımı sürüyor.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'un talimatıyla Temmuz ayında yaşanan sel felaketi sonrası hasar gören yerler tek tek belirlendi. Hasar tespit raporlarının ardından çalışmalara başlayan ekipler mahalle ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. Sel felaketinde hasar gören, ulaşımda sürücü ve vatandaşların sıkıntı yaşadığı yerlerde bakım onarım çalışmaları Ormanlı Belediyesi ekipleri tarafından gideriliyor.

Belediye Başkanı Bayram Başol, Sarıkaya Mahallesi Yukarı Enehanlı Sokak'ta devam eden kilit parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi. İş makinaları ile düzeltilen yolda daha sonra parke taşları işçiler tarafından tek tek yerleştirildi.

Belde halkının her daim yanlarında ve hizmetinde olduklarını ifade eden Başkan Başol, mağduriyetlerin hemen giderilmesi için ilk günden beri sahada olduklarını, daha yaşanılabilir bir Ormanlı inşa etmek için bakım-onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Mahalle halkı ile sohbet eden Başkan Başol'a daha sonra işçilerle birlikte çay ikramında bulunuldu.