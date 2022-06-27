İhlas Haber Ajansı

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Sel felaketinin boyutu sular çekilince ortaya çıktı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde derelerin yükselmesiyle vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde derelerin yükselmesiyle vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor. Evleri sular içinde kalanlar ise yurda yerleştirildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yerel yağış uyarılarının ardından derelerin yükseldiği Gökçebey ilçesi Çay Mahallesi'nde birçok ev sular altında kaldı. Suların çekilmesiyle birlikte felaketin boyutu gün yüzüne çıktı.


30'a yakın ev sular altında kaldı. Vatandaşların tahliye edildiği mahallede tıkanan mazgallar ve derelerin üzerinde çalışmalar sürüyor. Evlerinden ayrılan Dilber Kuyucu, Evimiz çamur içinde su içinde. Buzdolabı ve televizyon almıştık. Ne giyecek, ne yiyecek hiçbir şey kalmadı. Eşim geçen sene kalp krizinden öldü. Üç çocukla nereye gideyim. Bahçeden doğru aniden su geldi. Ne olduğumuzu bilemedik” diye konuştu.

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