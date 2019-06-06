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Şelalede ayağı kırılan kadını ekipler 2 kilometre taşıdı

Zonguldak’ta gezmeye gittiği Harmankaya Şelaleleri’nde ayağı kırılan kadın AFAD ve 112 ekipleri sedyeyle 2 kilometre taşıdıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta gezmeye gittiği Harmankaya Şelaleleri'nde ayağı kırılan kadın AFAD ve 112 ekipleri sedyeyle 2 kilometre taşıdıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak merkeze bağlı Elvanpazarcık beldesinde bulunan Harmankaya Şelalelerine ailesi ile birlikte gezmeye giden Berna Baltacı'nın(35) ayağı kırıldı. Olayın ardından bölgeye giden AFAD ekipleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ayağı kırılan kadına müdahale eden ekipler kırılan ayağı şişme atel ile sabitledi. Kazazedeyi sedyeye alan ekipler yaklaşık 2 kilometre taşıdıktan sonra ambulansa ulaştırdılar. Berna Baltacı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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