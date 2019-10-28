Semih Miraç hayata tutunamadı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Semih Miraç toprağa verildi.

İlçeye bağlı Taşçılı köyünde yaşayan Halil ve Nesrin Uslu çifti yıllar önce gurbete çalışmaya gitti. 5 çocuklarından en küçük olan oğulları Semih Miraç'ın 4 yaşında ilik kanseri olduğunu öğrendiler. Uygun ilik arayışına düşen aile Semih Miraç'ın ablasının dokusu yüzde yüz uyunca ameliyat gerçekleşti. Minik bedeni daha 4 yaşındayken kanserle tanışan Semih Miraç, 8 yaşına geldiğinde Ocak ayında ameliyat oldu. Sonrasında sürekli kontrol altında tutulan küçük Semih yaklaşık 9 ay sonra İzmit Umut Tepe Hastanesi'nde kontrolleri sırasında fenalaştığı fark edilince hemen yoğun bakım ünitesine alındı. 5 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Semih Miraç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı. Tedavi gördüğü İzmit Umut Tepe Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Uslu ailesi evlatlarının ölümü ile yıkıldı. Yapılan işlemlerin ardından küçük Semih Miraç köyüne getirilerek kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.