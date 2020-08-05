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Şemzi Denizer mezarı başında anılacak

Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen İşçi Lideri Şemsi Denizer anılıyor.


1990 Madenci Grevi ve 4-8 Ocak 1991 Ankara Yürüyüşü'nün lideri Şemsi Denizer için anma töreni, 6 Ağustos 2020 tarihinde Saat: 14.00'te Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu Köyü'nde bulunan kabri başında düzenlenecek. Anma töreni; pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

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