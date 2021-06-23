Sene sonu müdürler kurulu toplantısı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş başkanlığında gerçekleşen toplantıya, İlçe Şube Müdürleri İsmail Çelebi, Nusret Parlak, Muharrem Yol ve okul-kurum müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılının değerlendirildiği toplantıda ilçemizdeki eğitim-öğretim faaliyetleri, okullarımızın mevcut durumları, uzaktan eğitim faaliyetleri, okul güvenliği, taşıma ve yemek işlemleri ile okulların mevcut ihtiyaçları ele alındı.

Toplantının sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş toplantıya katılan tüm okul ve kurum müdürlerine teşekkür ederek ve çalışmalarında başarılar diledi.