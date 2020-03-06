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Sepet geleneği yeniden canlanıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, unutulmaya yüz tutan sepet örme geleneğinin yeniden canlanması için kurs düzenledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, unutulmaya yüz tutan sepet örme geleneğinin yeniden canlanması için kurs düzenledi.


Kdz. Ereğli Belediyesi'nin, unutulmaya yüz tutmuş sepet örme geleneğinin yeniden canlanması için başlattığı çalışmalar giderek büyüyor. Cumhuriyet Halk Evleri'ndeki kurslara ilgi çok yoğun. Birbiri ardına yeni kursiyer grupları çalışmalara katılırken, sepet örme konusunda ikinci seviye kurslar için de hazırlıklar yapılıyor. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık sepetin özellikle kadınlar için hobi olmanın yanı sıra yeni istihdam alanı oluşturması için de çalışmaları başlattı. Bu kapsamda üretimden pazarlamaya bir zincir oluşturulması, ürün çeşitliliğinin artırılması planlanıyor. Belediye bunun için üreticilere satış mekanları oluşturacak.

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