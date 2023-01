Seran Özölçer'den ‘Kadınlar El Ele' Projesi

Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in eşi Seran Özölçer, ihtiyaç sahibi kadınlara destek olunması amacıyla ‘Kadınlar El Ele' adlı bir proje başlattı.

Zonguldak'ı kapsayan ve kadının kadına desteğini amaçlayan projede, zanaatkar kadınlar ihtiyaç sahibi diğer kadınlara destek olmak için geçtiğimiz hafta kolları sıvadı. Seran Özölçer başkanlığında bir araya gelen ve resimden geri dönüşüme, el sanatlarından ahşap yapımına kadar çeşitli alanlarda ürün üreten 8 kadın, hummalı çalışmaları sonucunda çıkan ürünleri 1 Mart'ta sergileyecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başlatılan projeye göre sergide satılacak ürünlerin gelirleri ise ihtiyaç sahibi kadınlara aktarılacak.

"Kadının Kadına Desteği Çok Önemli"

Proje yürütücüsü Seran Özölçer, devletin ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç sahibi insanlar ve özellikle kadınlar için önemli girişimlerde bulunduğunu ve bu girişimleri her zaman örnek aldıklarını dile getirdi. Ancak her şeyin ilgili kurum ve kuruluşlardan beklenmemesi gerektiğine dikkat çeken Özölçer, “İhtiyaç sahibi bireyler için çevremizde her gün pek çok şey duyuyor ve üzülüyoruz. Birilerinin desteğini duyduğumuzda ise seviniyoruz. Ancak bu süreçte kadınlar olarak ihtiyaç sahibi bir kadın gördüğümüzde biz neler yapıyoruz? İşte bu soru, söz konusu projenin başlamasına öncülük eden soru oldu. Bu süreçte ortaya koyduğumuz emek ile başka bir kadına destek olacağımızı bilmek şimdiden bizleri motive ediyor” diye konuştu.

"Projeye daha fazla kadını dahil etmek istiyoruz"

Ressam Seran Özölçer, Zonguldak ili genelinde başlattıkları bu anlamlı projeyi şimdilik 8 kadınla yürüttüklerini, ancak isteyen kadınların projeye dahil olabileceğini belirterek, Zonguldak'taki kadınlara çağrıda bulundu. Kadınların ortaya koyduğu emek neticesinde çıkan ürünlerle bir hemcinsine destek olacağını bilmenin büyük motivasyon sağladığını hatırlatan Özölçer, “Proje dahilinde herhangi bir çalışma alanı sınırlaması yoktur. Ben de varım diyen tüm kadınlarımızı projemizde görmek isteriz” dedi.

Projede el ele verdikleri Fatma Günaydın, Sebahat Karail, Nurten Kılıç Şengün, Birgül Öğünç, Ayla Gümülcine, Büşra Gür ve Tuğba Akdal'a teşekkür eden Seran Özölçer, daha fazla kadınla el ele vermeyi, bu doğrultuda da ihtiyaç sahibi daha fazla kadına ulaşabilmeyi amaçladıklarını ifade etti.

"Projenin Örnek ve Sürdürülebilir Olmasını Umut Ediyoruz"

‘Kadınlar El Ele' sloganıyla başlattıkları projenin bu yıl ilk kez gerçekleştirildiğini belirten Özölçer, kadının kadına destek olmasının ayrı bir değer taşıdığını ve bu anlamlı projenin sonraki çalışmalar için örnek teşkil edeceğine inandıklarını söyledi. Seran Özölçer ayrıca bu yıl Zonguldak ilinde başlattıkları projenin, ilerleyen yıllarda bölgedeki diğer iller bazında da genişletmek istediklerinin altını çizdi. “Amacımız sürdürülebilir toplumsal bir proje gerçekleştirmek” diyen Özölçer, “bunun için tüm kadınlarımızı ve sivil toplum kuruluşlarımızı bekliyor, daha çok kadın için daha fazla kadınla el ele vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.