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Serası zarar gören çiftçilere destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ziraat Odası, yoğun kar yağışı sonrası seraları zarar gören çiftçilere destek olacak.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ziraat Odası, yoğun kar yağışı sonrası seraları zarar gören çiftçilere destek olacak.


Kdz. Ereğli Ziraat Odası, yoğun kar yağışında serası zarar gören çiftçilere destek olacaklarına ilişkin açıklama yaptı. Çiftçilerin Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaat ederek zarar beyanında bulunabileceklerini bildiren açıklamada şu ifadelere yer verildi.


“Bölgemizde yağan kar nedeniyle seraları zarar gören çiftçilerimizin 01.02.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yazılı bir dilekçe ile müracaat etmeleri önemle rica olunur."

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